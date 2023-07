Doppio choc in America, bimbi uccisi per sbaglio in Florida e California: gli autori dei ‘delitti’ sono bambini di 3 anni

Giornata folle in Usa. In due zone diverse degli States sono stati commessi due delitti involontari commessi da due bimbi di tre anni. A morire, in entrambi i casi, altri due bambini.

Il dramma in Florida

Un bambino di 3 anni alla guida di un golf cart ha investito e ucciso un altro di bambino 7 anni a Fort Myers, in Florida. Lo riporta la Cnn. L'incidente è avvenuto in una strada residenziale quando il veicolo guidato dal piccolo ha urtato l’altro ragazzino davanti al giardino di casa.

Il fenomeno di bambini alla guida di golf cart è talmente diffuso in Florida che il governatore Ron DeSantis ha dovuto imporre il limite di 18 anni per poterne guidare uno, mentre per l'auto negli Stati Uniti il limite è di 15. In tutti gli Usa ogni anno oltre 6.500 ragazzini vengono feriti dalle macchinine da golf, secondo l’American Academy of Pediatrics.

La tragedia californiana

A San Diego, in California, una bambina di 1 anno è stata ferita e uccisa lunedì dal fratello di 3 anni con un colpo pistola. Lo riferisce la polizia secondo quanto riportato da Abc news. La piccola è stata colpita alla testa e trasportata in un ospedale locale, dove è stata dichiarata morta. Al momento non ci sono altri dettagli sull'episodio. Quest’anno ci sono state almeno 221 sparatorie involontarie da parte di bambini negli Stati Uniti, che hanno provocato 78 morti e 151 feriti, secondo l'organizzazione per la prevenzione della violenza armata Everytown for Gun Safety.