La cagnolina Bella ha trovato un altro papà. Era rimasta per due mesi alla deriva col padrone in mezzo al Pacifico

Ha trovato un nuovo padrone Bella, la cagnolina salvata dopo due mesi alla deriva su un catamarano nel Pacifico insieme con l’australiano Thimothy Shaddock. E’ stata adottata da un marinaio in Messico, dove la capitale celebra oggi la «Giornata internazionale del cane». Il nuovo proprietario è Genaro Rosales, 48 anni, membro dell’equipaggio del peschereccio che ha individuato Bella e Shaddock a circa 2.200 chilometri dalla costa.

Secondo la stampa australiana, sono sopravvissuti mangiando pesce crudo e bevendo acqua piovana. Shaddock era partito ad aprile da La Paz (Messico occidentale) per una traversata di 6.000 km verso la Polinesia francese. Una tempesta ha danneggiato la sua barca, Aloha Toa. Prima di levare l’ancora, aveva incontrato Bella, che vagava per strada. Quando non è riuscito a trovare un posto per lei, e il cane era insistente nel seguirlo, l’ha portata con sé. Mercoledì scorso Shaddock è sceso dal peschereccio senza Bella per risparmiarle lo stress di un lungo viaggio visto che aveva intenzione di tornare a casa in Australia. Così si è separato dalla sua compagna di avventura, alla quale ha reso omaggio: «È molto più coraggiosa di me, è incredibile».

L’australiano ha affidato Bella a Rosales, che si definisce il suo «secondo papà». «Timothy ha visto come trattavo Bella, la cura che avevo per lei», spiega il marinaio messicano. «Gli ho detto che amavo gli animali. Ho già un cagnolino, gatti e pappagallini. «Il veterinario mi ha detto che era un po' stressata a causa del tempo trascorso in alto mare», ha raccontato. A Città del Messico, il 78% della popolazione considera gli animali domestici come membri della famiglia, secondo le autorità di una città in cui i saloni di bellezza per cani e i guardiani di cani che portano al guinzaglio una mezza dozzina di pastori tedeschi, golden retriever, barboncini e husky fanno parte del paesaggio.