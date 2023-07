Arresto di Igor Girkin, Gran Bretagna: "Più debole il tabù contro critiche pubbliche a Putin"

Il tabù contro le critiche aperte al regime di Putin si è notevolmente indebolito": lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence confermando l’arresto di ieri dell’ex ufficiale dei servizi segreti russi e noto blogger nazionalista Igor Girkin. Girkin ha a lungo criticato la condotta di guerra del ministero della Difesa russo, si legge nel rapporto pubblicato su Twitter: tuttavia, negli ultimi giorni i suoi commenti si sono trasformati in critiche dirette al presidente Vladimir Putin. L’arresto, secondo gli esperti di Londra, è destinato a far infuriare i colleghi della comunità dei blogger militari e alcuni elementi dell’esercito, che considerano Girkin un astuto analista militare e un patriota. Girkin ha svolto un ruolo importante nella guerra russa nel Donbass dal 2014 e ha trascorso mesi in prima linea nel 2022 - conclude il ministero britannico -. Non è un alleato del Gruppo Wagner, ma probabilmente era pronto a superare i limiti della critica pubblica solo nel contesto dell’ammutinamento abortito del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin nel giugno 2023».