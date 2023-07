Mosca, morto un giornalista russo. Altri 4 feriti dalle bombe a grappolo

Il corrispondente militare dell’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, Rostyslav Zhuravlev, è rimasto ucciso durante bombardamenti ucraini nella zona di operazioni speciali. Lo riferisce Ria Novosti in apertura del suo sito, è pubblicando un’immagine del giornalista. Anche il fotografo corrispondente militare dell’agenzia di stampa è stato colpito ed è rimasto ferito. Il bombardamento è avvenuto nei pressi del villaggio di Pyatikhatki, a sud di Zaporizhzhia, dove un gruppo di giornalisti è finito sotto il fuoco.

Il ministero della Difesa di Mosca riferisce che quattro giornalisti russi sono rimasti feriti in un attacco con munizioni a grappolo lanciato dall’esercito ucraino nella regione di Zaporizhzhia. Lo scrive Ria Novosti: "Quattro operatori dei media hanno riportato ferite di varia gravità e sono stati rapidamente trasferiti in strutture mediche sul campo». In precedenza l’agenzia di stampa russa ha reso noto che un suo reporter di guerra è rimasto ucciso in un bombardamento, presumibilmente nello stesso attacco. Il capo militare delle forze russe a Zaporizhzhia ha scritto su Telegram che il bombardamento ha colpito un’auto civile nel villaggio di Vladimirovka su cui si trovava il corrispondente di guerra di Ria Novosti Rostislav Zhuravlev.

«Durante l’evacuazione, Rostislav Zhuravlev, è morto per le ferite riportate a causa dello scoppio di una submunizione a grappolo», ha dichiarato il ministero. Inoltre, il corrispondente fotografico di Ria Novosti, Konstantin Mikhalchevsky, è stato ferito, riporta Ria Novosti. «Il corrispondente di Izvestiya Roman Polskov e il cameraman Dmitriy Shikov sono rimasti feriti nella zona dell’operazione militare speciale quando i militanti ucraini hanno sparato contro di loro. Il giornalista ha riportato la rottura di una gamba e ferite da schegge alla gamba, all’addome e alla schiena. Il cameraman ha riportato ferite da schegge e una frattura delle ossa dell’anca», ha riferito Ren Tv.

Dmitry Kiselyov, direttore generale dell’agenzia di stampa Rossiya Segodnya, ha dichiarato che Zhuravlev sarà sepolto secondo i desideri della madre a Ekaterinburg, dove è nato. Kiselyov ha descritto il corrispondente militare deceduto come un professionista esperto che si è recato per primo nelle zone più pericolose e ha riportato informazioni accurate e importanti. Il bombardamento è avvenuto intorno a mezzogiorno nei pressi della località Pyatikhatki. Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che i giornalisti di Ria Novosti e Izvestiya stavano preparando materiale sul bombardamento degli insediamenti della regione di Zaporizhzhia da parte delle forze ucraine con munizioni a grappolo.