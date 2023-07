Sospesa circolazione dei treni in Crimea per le esplosioni

Un deposito di munizioni è esploso oggi nel distretto di Krasnogvardeyskiy, nella Crimea annessa dalla Federazione russa nel 2014, in seguito ad un attacco con droni lanciato dalle forze di Kiev: lo ha reso noto su Telegram il capo filorusso della penisola, Sergey Aksyonov. «Secondo i dati preliminari, non ci sono stati feriti o danni», ha precisato l’alto funzionario sottolineando che «è stato deciso di evacuare la popolazione entro un raggio di cinque chilometri dal luogo dell’emergenza in punti di alloggio temporanei».

A causa delle esplosioni causate da un attacco a un deposito di munizioni nel distretto di Krasnogvardeyskiy, in Crimea, le autorità hanno deciso di sospendere la circolazione della ferrovia nella penisola: lo ha reso noto sempre il capo il capo filorusso Sergey Aksyonov, citato dalla Tass.