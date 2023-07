Elezioni in Spagna: vittoria al PP, ma la maggioranza è ancora incerta. Ecco chi è Alberto Núñez Feijóo

Partito Popolare 136 seggi, Partito Socialista 122, Vox 33, Sumar 31, Altri 27. Questi i risultati parziali delle elezioni in Spagna, secondo i dati del ministero dell’Interno dopo lo spoglio del 90% delle sezioni. Nessun partito da solo arriva alla maggioranza assoluta di 176 seggi su 350, ma anche le alleanze Psoe-Sumar e Pp-Vox sono lontane dalla soglia.

Feijòo, il galiziano doc che vuole la Moncloa

Quel «bimbo felice» nato in un minuscolo paesino della Galizia, nella Spagna rurale profonda, in gioventù aspirante giudice, ora è a un passo dal raggiungere il sogno della Moncloa. Alberto Núñez Feijóo, 61enne senatore e candidato premier del Partito popolare spagnolo, ha vinto le elezioni, anche se la maggioranza è ancora incerta. La sua promessa regina resta comunque quella di «abrogare il sanchismo», come le opposizioni definiscono lo stile e l’azione di governo del suo rivale socialista Pedro Sánchez, un misto, a loro dire, di decisionismo, cinismo, e arroganza. Feijóo è arrivato all’appuntamento elettorale dopo 15 mesi al timone del Pp. E con ampi trascorsi da leader territoriale: sono ben quattro i mandati consecutivi da governatore galiziano (2009-2022). Quel percorso da navigato amministratore locale - in grado però di influire anche sugli equilibri politici centrali, sempre con toni pacati, senza strepiti - subisce una virata improvvisa a febbraio 2022: momento in cui i popolari invocano a gran voce la sua discesa in campo nazionale per mettere ordine in un partito arrivato a rischio implosione. La risposta non si fa attendere: l’obiettivo, riportare il Partido Popular, fiaccato da tanti scandali giudiziari, ai fasti dei tempi migliori, quelli dei governi di José María Aznar e di un altro galiziano doc come Mariano Rajoy. «Siamo qui per offrire affidabilità, maturità, senso di Stato e una direzione chiara», diceva allora Feijóo. E dire che da ragazzo il leader popolare aveva votato Felipe González, storico premier socialista. Ma i tempi, ora, sono decisamente cambiati. Dopo il voto di oggi, Feijóo avrà bisogno del sostegno almeno degli ultraconservatori Vox, la cui linea è distante anni luce da quella «moderata» e «serena» di cui lui si dice promotore. Poco prima del voto è stato chiarissimo al riguardo: «Di Vox non condivido la visione dello Stato delle autonomie, né la sua visione del cambiamento climatico, né la sua visione della violenza sessista, né il suo modo di affrontare le polemiche». Gli avversari di lui non si fidano. «Io lo conosco bene - afferma la corregionale Yolanda Díaz, leader della sinistra alternativa di Sumar - è un grande avversario, ma non ha scrupoli a mentire». Per attaccarlo, i rivali hanno più volte rievocato una sua conoscenza controversa del passato, risalente agli anni '90: quella con Marcial Dorado, successivamente condannato per narcotraffico. Ha sempre detto che all’epoca «non c'era Google, non c'era internet» e non era possibile scoprire al volo la sua identità. Poco prima del voto, candidamente, ha ammesso che ai tempi di quella foto era al corrente che fosse non un trafficante di droga ma «un contrabbandiere di sigarette».