Lukashenko, "I Wagner vogliono marciare verso Varsavia. Inaccettabili piani della Polonia per smembrare l'Ucraina"

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko durante l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo ha affermato che i membri del Gruppo Wagner «iniziano a stressarlo» perché «vogliono marciare verso Varsavia». Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Interfax. «I Wagner stanno iniziando a stressarci. Dicono: 'Vogliamo andare in Occidente, permettetecelo'. Chiedo perché vogliano andare in Occidente. 'Beh, vogliamo fare un’escursione in Polonia, a Rzeszow'», ha riferito Lukashenko.

Il presidente bielorusso ha poi rassicurato Putin: «Li tengo al campo (il gruppo Wagner), in Bielorussia, come abbiamo concordato, e non voglio spostarli da lì perché non sono di buon umore. E dobbiamo dargliene atto, sono al corrente di tutto ciò che accade intorno all’Unione. Ma è solo un dettaglio», ha detto. Lukashenko ha portato al suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin una mappa sul trasferimento delle forze armate polacche ai confini dell’Unione: «Sono già stati coinvolti molti mercenari e le principali riserve strategiche. Ciò dimostra che questa politica sconsiderata di gettare persone impreparate e mercenari nella brace non porterà a nulla», ha detto. «Stanno coinvolgendo attivamente i mercenari. Vi ho portato appositamente una mappa sul trasferimento delle forze armate polacche ai confini dell’Unione, vediamo che si sta preparando il terreno. Diciamo che una delle brigate ha trovato posto a 40 chilometri da Brest. Erano a 500 chilometri di distanza, si sono spostati di 40 chilometri. Vi mostro la mappa. Possiamo vederla tutta. E a poco più di 100 chilometri da Grodno, la seconda brigata è stata trasferita. Hanno una divisione, ma finora sono arrivate le brigate. E Rzeszow sta diventando attiva, un campo d’aviazione dove gli americani stanno spostando le attrezzature», ha detto il presidente bielorusso, citato dall’agenzia statale Belta.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, parlando a Strelna (San Pietroburgo) con Vladimir Putin, ha affermato pure che «i piani di Varsavia per smembrare l'Ucraina e strappare la sua parte occidentale sono inaccettabili», ha riferito il canale Telegram Pool One, vicino al servizio stampa del leader bielorusso. In precedenza, durante una riunione operativa con il Consiglio di sicurezza russo, Putin ha richiamato l’attenzione sul fatto che i leader polacchi, a quanto pare, «si aspettano di formare una sorta di coalizione sotto l’egida della Nato e di intervenire direttamente nel conflitto ucraino, per poi strappare un pezzo più grande per loro», riporta la Tass.