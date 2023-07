Mette la moglie nel congelatore dell'amica: due arresti in Francia

Un uomo e una donna indagati in seguito alla scoperta sabato del corpo senza vita di una donna in un congelatore a Grigny (Essonne) sono in custodia cautelare in attesa di un’udienza, lo annuncia la procura di Evry. L’accusato, che era il compagno della vittima, è indagato per omicidio da parte del partner comune, ha detto la stessa fonte.

Si tratta di un uomo di 47 anni che vive nel quartiere di Grande Borne, sopra una macelleria. E’ stato arrestato venerdì in possesso di una pistola e presentava graffi sul viso e macchie di sangue sulle gambe. La donna è stata accusata di ricettazione di cadavere, manomissione della scena del crimine e danneggiamento di cadavere. Secondo la fonte della polizia, la 38enne, amica del fidanzato della vittima, aveva parlato al telefono con il sospettato dopo l’omicidio.

La polizia è stata allertata venerdì sera quando il figlio maggiore della vittima è andato alla stazione di polizia di Juvisy-sur-Orge per denunciare la scomparsa della madre, lasciata la sera precedente nel quartiere di Grande Borne. Preoccupato di non avere notizie della madre, che sarebbe dovuta rientrare a casa durante la notte, e non riuscendo a contattarla al cellulare, il figlio venerdì è andato nel posto in cui l’aveva accompagnata la sera prima.

Lì si è imbattuto in un uomo alcolizzato, che si è presentato come il fidanzato della madre e ha affermato che lei era andata via la sera prima dopo aver chiamato un autista VTC. Sabato, la polizia di Evry ha scoperto il corpo della vittima in un congelatore nella perquisizione nella casa dell’uomo.La donna, madre di tre figli, voleva «a priori» separarsi da lui.