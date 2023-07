Paura a Manhattan: una gru crolla e si abbatte su un grattacielo, il video diventa virale

Una fiammata improvvisa, il fumo nero, un pezzo di gru che si inclina e si abbatte sulla facciata di un grattacielo. I newyorkesi che camminavano lungo i marciapiedi di Hudson Yards, nel cuore di Manhattan, hanno cominciato a scappare, terrorizzati dal pericolo che arrivava dall’alto, con scene che hanno richiamato, per un attimo, l’attacco terroristico dell’11 Settembre.

Una gru, che arrivava al 45 piano di un grattacielo, al numero 550 della 10 Avenue, è collassata intorno alle 7,30, dopo che un incendio è divampato dal motore. L’operaio addetto alla gru, impegnato a sollevare blocchi di cemento da sedici tonnellate, ha cercato di spegnere l’incendio con un estintore, ma è stato inutile. Alla fine, però, è riuscito a salvarsi, prima che la gru si spezzasse e lo trascinasse di sotto.

Probabilmente a causa il crollo è stato proprio l’incendio, che ha indebolito velocemente gli assi portanti. Il traffico è stato chiuso in tutta la zona, tra la 41 e la 42. Le strade sono attualmente coperte di detriti. Un strano color cenere copre avenue e street per centinaia di metri. Quattro persone e due vigili del fuoco sono rimasti feriti, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. «Questo è un buon giorno - ha commentato il vice commissioner dei vigili del fuoco, Joseph Pfeifer - perché poteva finire molto peggio».

Più di duecento pompieri sono impegnati da ore per ripulire la zona. Centinaia di persone seguono i lavori fermi all’angolo tra la 40 e l’8 avenue, una delle zone più frequentate dai turisti. Molti riprendono la scena con i loro cellulari.

Sui social è diventato virale quello che mostra il momento in cui la gru si inclina e poi crolla, abbattendosi sul fianco di un grattacielo. Jordy Jimenez, che stava innaffiando il marciapiede poco distante, racconta di aver sentito un boato: «E' stata una cosa violenta, molto forte, non era il tipico rumore del traffico». Tyra Robbins, racconta il New York Times, stava lavorando in un edificio sulla decima avenue quando ha visto dalla finestra molte persone riprendere con il cellulare qualcosa in alto. La donna ha pensato che stessero fotografando il sole che saliva, invece il soggetto era la gru inclinata. Un minuto dopo, Robbins l’ha vista abbattersi al suolo.

«E' stato come se fosse tutto al rallentatore», ha aggiunto. Larry Krasner, che vive al 54 piano di un grattacielo vicino alla zona dell’incidente, ha sentito come un boato. «Sembrava un’esplosione». Krasner lavorava a Wall Street quando l’11 Settembre del 2001 i terroristi fecero schiantare due aerei sulle Torri Gemelle. Non è la prima volta che una gru collassa a Manhattan. Nel febbraio 2016 una crollò nella zona a sud. Un pedone rimase ucciso. Tre furono i feriti.