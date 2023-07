Impiccata a 45 anni: a Singapore la prima esecuzione di una donna dopo 20 anni

Singapore ha giustiziato per impiccagione una donna di 45 anni accusata di traffico di droga, hanno detto le autorità, la prima donna ad essere giustiziata dalla città-Stato in quasi 20 anni. «La condanna a morte inflitta a Saridewi Binte Djamani è stata eseguita il 28 luglio 2023», ha dichiarato il Central Narcotics Bureau in una nota. È stata giudicata colpevole di traffico di 30,72 grammi di eroina, più del doppio del volume punibile con la morte a Singapore. La signora Djamani, che è stata condannata nel 2018, «ha beneficiato di un giusto processo ai sensi della legge ed è stata rappresentata da un avvocato durante tutto il procedimento», ha affermato l’istituzione in una nota. «Ha presentato ricorso contro la condanna e la sentenza e la Corte d’appello ha respinto il suo appello il 6 ottobre 2022», ha affermato l’ufficio, aggiungendo che anche il suo appello per la grazia presidenziale è stato respinto.