Mondiali di scherma, clamorosa decisione: l'ucraina Kharlova esclusa per il mancato saluto alla russa Smirnova

Il mancato saluto da parte della ucraina Olga Kharlan nei confronti della russa Anna Smirnova, al termine dell’incontro di sciabola ai Mondiali di scherma che si svolgono a Milano, ha portato alla esclusione dal torneo per l’atleta ucraina. Nonostante la vittoria per 15-7, infatti, Kharlan compare come «esclusa» nel tabellone ufficiale, con conseguente passaggio del turno per la bulgara Yoana Ilieva.

L’esclusione di Kharlan dalla gara individuale di sciabola dovrebbe portare anche all’esclusione dell’intera squadra dell’Ucraina dalla competizione a squadre ai Mondiali di scherma, come previsto da regolamento. Si attende ora l’ufficialità da parte della Federazione internazionale, con il via al torneo a squadre femminile previsto per sabato.