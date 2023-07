Resuscitati supervermi dopo 46.000 anni nei ghiacci siberiani: nel Dna il loro segreto

Sono resuscitati dop essere rimasti intrappolati per46.000 anni nei ghiacci siberiani: sono i "super-vermi" che appartendono a una specie finora sconosciuta, riportati indietro dal loro stato dormiente. L’analisi del loro Dna ha svelato il segreto che ha permesso loro di sopravvivere tanto a lungo, in una sorta di letargo chiamato criptobiosi.

I geni che lo rendono possibile si trovano anche nel vermetto più studiato dai genetisti, Caenorhabditis elegans. La scoperta, pubblicata sulla rivista Plos Genetics, è frutto di una ricerca coordinata dall’Accademia delle Scienze russa ed estende di decine di migliaia di anni la criptobiosi più lunga mai segnalata e potrebbe anche permettere di sviluppare migliori strategie di conservazione per gli organismi più vulnerabili.

«Quali siano i percorsi molecolari e metabolici che questi organismi utilizzano e per quanto tempo sono in grado di sospendere le funzioni vitali non è ancora del tutto chiaro», commenta Vamshidhar Gade del Politecnico di Zurigo e co-autore dello studio, all’epoca all’Istituto Max Planck di Genetica e Biologia Cellulare e Molecolare di Dresda.

I piccoli vermi addormentati erano stati estratti nel 2018 dal suolo ghiacciato, ma il presente studio guidato da Anastasia Shatilovich ha permesso di datare con esattezza i depositi ghiacciati nel quale si trovavano, circa 40 metri sotto la superficie: dal tardo Pleistocene, tra 45.839 e 47.769 anni fa, non si sono mai scongelati.

Dalle ricerche condotte in laboratorio è emerso che, quando sottoposti a leggera disidratazione, sia il ben noto C. elegans sia la nuova specie chiamata Panagrolaimus kolymaensis (in onore del fiume artico Kolyma, nella cui regione sono stati ritrovati i campioni) aumentano la produzione di uno zucchero chiamato trealosio, che probabilmente li aiuta a sopravvivere a essiccazione e congelamento.

Gli autori dello studio hanno anche testato le capacità di sopravvivenza delle due specie, scoprendo che la disidratazione prima del congelamento aiuta questi vermi a prepararsi alla criptobiosi, migliorando la loro possibilità di sopravvivere anche a temperature estreme. Ad esempio, quando le larve di C. elegans sono state sottoposte a questo trattamento, sono sopravvissute per 480 giorni a -80 gradi senza problemi. «I nostri risultati dimostrano che anche C. elegans può rimanere vitale per periodi molto più lunghi di quanto documentato finora», affermano Gade e Teymuras Kurzhchalia del Max Planck, un altro degli autori dello studio.