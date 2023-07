Uccide una donna a coltellate e posta sui social le immagini degli ultimi momenti di agonia

Ha ucciso una donna a coltellate postando su Facebook (Fb) i suoi ultimi momenti di agonia prima di essere arrestato. La vicenda è accaduta in una cittadina dell’area della baia di San Francisco, scrive la Cnn. In base alle prime indagini, la polizia è stata allertata da un testimone che affermava di aver assistito a un accoltellamento su Facebook. Ha quindi fornito nome e numero dell’assassino che ha pubblicato il video. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo, Mark Mechikoff, 39 anni, in un appartamento di San Jose.

L’uomo ha tentato la fuga, ma è stato arrestato due ore dopo in un complesso residenziale. «Mentre il motivo dell’accoltellamento della vittima è ancora sotto inchiesta, sappiamo che Mechikoff ha filmato senza pietà i suoi ultimi momenti e ha pubblicato il video su Facebook», ha affermato la polizia di San Mateo. Prima dell’arresto, gli agenti hanno trascorso quasi tre ore andando porta in porta nel grande complesso prima di trovare la vittima in un appartamento. Mechikoff, che a quanto pare conosceva la vittima, è stato incriminato per omicidio e dopo una breve comparizione in tribunale venerdì, tornerà davanti al giudice il 4 agosto.