Calciatore 29enne divorato da un coccodrillo: abbattuto il rettile per recuperare il corpo

Una tragica e scioccante vicenda ha colpito la comunità di Rio Cañas, nella provincia di Guanacaste, Costa Rica, quando un giovane calciatore è stato brutalmente ucciso da un coccodrillo mentre si trovava a fare un bagno rinfrescante in un fiume. L'incidente ha scosso profondamente la tranquilla cittadina, suscitando dolore e incredulità tra i residenti.

La vittima, identificata come Jesus Alberto Lopez Ortiz, affettuosamente conosciuto come "Chucho", aveva 29 anni ed era un membro della squadra di calcio locale, il Deportivo Río Cañas. La passione di Lopez per lo sport e la sua personalità amichevole lo avevano reso una figura molto amata nella comunità, dove lascia due figli, di otto e tre anni, a piangere la sua prematura scomparsa.

L'incidente fatale è avvenuto il 29 luglio, mentre Lopez si trovava a nuotare nel fiume Rio Cañas per sfuggire alla calura estiva. Mentre era in acqua, è stato improvvisamente afferrato da un coccodrillo che lo ha trascinato sott'acqua, lasciando i presenti inorriditi e impotenti di fronte a quanto stava accadendo.

Subito dopo l'attacco, i residenti locali si sono uniti per formare una squadra allo scopo di abbattere il coccodrillo e recuperare il corpo della vittima.