Lindsay Lohan mostra il suo corpo: "Eccomi, sono una mamma orgogliosa dopo il parto". L'attrice ha dato alla luce il suo primo figlio, Luai

Prime foto di Lindsay Lohan dopo il parto. Il mese scorso, l’attrice, 36 anni, ha dato alla luce a Dubai il suo primo figlio, Luai (dall’arabo "protettore", ndr). È sposata con il finanziere Bader Shammas.

In un post su Instagram, Lohan non nasconde i cambiamenti che ha subito il suo corpo dopo la gravidanza. «La mia mise quotidiana è la biacheria post partum - dice indossando una canottiera e dei pantaloncini che lasciano intravedere la pancia - perché non sono una mamma normale, sono una mamma post partum». Aggiunge anche di essere fiera per come si è adattato il suo corpo durante i mesi della gravidanza e poi con il recupero. «Avere un figlio è la gioia più grande al mondo», commenta. In un’intervista a People, la madre Dina Lohan aveva spiegato che Lindsay ha sempre voluto essere madre. Nel 2014 la star di Mean Girls ebbe un aborto spontaneo per motivi di salute.