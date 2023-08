Si innamora di un uomo conosciuto online, ma viene uccisa e fatta a pezzi: si sospetta il traffico di organi umani

Un brutale omicidio ha scosso profondamente sia il Messico che il Perù. Blanca Arellano, una donna messicana di 51 anni, ha intrapreso un tragico viaggio per incontrare Juan Pablo Jesus Villafuerte, uno studente di medicina peruviano di 37 anni, secondo quanto riportato da El Pais.

Tutto ha avuto inizio da un incontro virtuale, quando i due si sono conosciuti attraverso un gioco online. Col tempo, la loro relazione si è intensificata al punto che hanno deciso di vedersi di persona. Nel mese di luglio, Blanca ha compiuto il viaggio di 3.000 miglia dalla sua casa in Messico al Perù. La famiglia di Blanca è rimasta in contatto con lei fino al fatidico 7 novembre 2022.

La tragica storia ha preso una svolta inquietante quando ogni tentativo di comunicare con Blanca è improvvisamente cessato. Nel timore per la sua sicurezza, i familiari hanno cercato disperatamente di contattarla, ma si sono trovati di fronte a un muro di silenzio. In modo sconvolgente, quando sua nipote Karla ha cercato di ottenere spiegazioni da Villafuerte sulla scomparsa di Blanca, ha ricevuto una sorprendente risposta. Villafuerte ha dichiarato che Blanca aveva perso interesse nella loro relazione e aveva scelto di tornare da sola in Messico. Queste affermazioni sono state, tuttavia, presto smentite da una tragica scoperta: prima la testa di Blanca è stata ritrovata dai pescatori, e pochi giorni il suo torso privo di organi, inquietante dettaglio che ha amplificato il mistero.

Le autorità hanno reagito prontamente, arrestando Juan Pablo Villafuerte il 17 novembre 2022. Zoraida Ávalos, Procuratore Generale del Perù, ha svelato che Villafuerte è stato accusato di traffico di organi umani, aprendo la strada a inquietanti ipotesi sul possibile movente dell'omicidio.

Mentre il fatto che Villafuerte fosse uno studente di medicina ha inizialmente sollevato dubbi sul coinvolgimento nel traffico di organi, gli investigatori stanno considerando l'ipotesi che possa non aver agito da solo. Sono emersi dettagli angoscianti, tra cui video TikTok pubblicati da Villafuerte, in cui si mostrava mentre dissezionava organi umani, tra cui un cervello.

Le autorità hanno dovuto fare affidamento sulla famiglia della vittima per identificare i suoi resti, che sono stati riconosciuti grazie a un anello trovato su un dito spiaggiato. Inoltre, nella casa di Villafuerte sono state trovate prove compromettenti, con tracce numerose di sangue scoperte.