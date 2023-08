Kiev rivendica: "Droni navali sulla nave russa Olenegorsky Gornyak nel porto di Novorossijsk". Ma per Mosca "L'attentato è stato sventato"

L'Ucraina afferma di aver messo fuori uso una nave militare russa della flotta del Mar Nero nell'attacco - che Mosca rivendica di aver sventato - al porto russo di Novorossijsk. Lo scrivono vari canali Telegram ucraini e il Guardian. Secondo il servizio d'intelligence ucraino, la nave colpita è la Olenegorsky Gornyak, che avrebbe riportato uno squarcio nello scafo e sarebbe ora fuori uso.

Un video sui social e sui canali Telegram ucraini, la cui veridicità non è verificabile, mostra in soggettiva un presunto drone marittimo che colpisce il fianco di una nave. Un altro video mostra una nave piegata su un fianco. D'altra parte, il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass, ha risposto alle dichiarazioni ucraine sostenendo che "All'inizio di oggi, le forze armate dell'Ucraina hanno lanciato due imbarcazioni senza equipaggio per attaccare la base navale di Novorossijsk. In risposta all'attacco, le navi da guerra russe hanno individuato visivamente e distrutto le imbarcazioni senza equipaggio utilizzando le (loro) armi standard". Il governatore del territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, ha dichiarato su Telegram che l'attacco non ha causato danni o vittime.

Mosca, riaperto traffico navale nel porto di Novorossiysk

Intanto sarebbe stato revocato il divieto di movimento delle navi nel porto di Novorossijsk. Lo dice il Caspian Pipeline Consortium (CPC), il consorzio che si occupa della gestione degli oleodotti e delle petroliere che transitano nel porto, secondo quanto riporta la Tass.

Il consorzio ha anche fatto sapere che il petrolio viene spedito normalmente alle petroliere ormeggiate.

Mosca, Shoigu visita i soldati russi sul fronte ucraino

Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha visitato a sorpresa i soldati russi sul fronte ucraino per ispezionare le postazioni e per parlare con gli ufficiali, secondo quanto annuncia l'Armata russa in una nota, senza precisare il posto. Shoigu "ha ringraziato i comandanti militari (...) per le azioni offensive" nei confronti delle forze armate di Kiev nella zona di Lyman.