Drone marino ucraino colpisce petroliera russa vicino al Ponte di Crimea

«L'esplosione della petroliera russa Sig che trasportava carburante per le truppe di Mosca è stata un’operazione speciale dei servizi militari ucraini e della Marina», lo scrive Rbc-Ukraine citando fonti dell’intelligence e specificando che l’esplosione è stata provocata da un drone di superficie con 450 chili di tritolo. La petroliera era carica di carburante e si trovava in acque territoriali ucraine, nei pressi del Ponte di Crimea. Dal 2019 questa nave è oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti per aver trasportato petrolio e carburante dalla Russia alla Siria. I media ucraini hanno diffuso una registrazione audio in cui l’equipaggio della petroliera Sig colpita dal drone di superfice nello stretto di Kerch nella notte riferisce che la nave non può muoversi da sola poiché la sala macchine è allagata. Secondo il media russo Baza, la Sig si trovava in una delle aree del porto cargo di Kavkaz. L’impatto del drone ha colpito il vano motore e la sala pompe. L'equipaggio al momento sta trattando il traino in porto. I marinai a bordo hanno riportato abrasioni, riferisce Baza pubblicando su Telegram immagini dei danni dentro il cargo. La Sig è una delle più grandi petroliere della Federazione Russa (costruita nel 2014, quasi 5.000 tonnellate).

Dopo l’attacco notturno alla petroliera russa Sig, il capo del servizio di sicurezza di Kiev (Sbu) ha consigliato ai russi di "lasciare le acque territoriali e la terra ucraina». Lo scrivono i media ucraini. «Ogni attacco alle navi russe o al ponte di Crimea è un passo assolutamente logico ed efficace contro il nemico. Inoltre, tali operazioni speciali vengono effettuate nelle acque territoriali dell’Ucraina e sono completamente legali», ha dichiarato Malyuk.