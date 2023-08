Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona, Papa Francesco: "Non abbiate paura, il mondo ha bisogno di voi". Prossima Gmg a Seoul nel 2027

Papa Francesco è arrivato al Parque Tejo per la messa a conclusione della 37esima Giornata Mondiale della Gioventù. Dopo aver effettuato alcuni giri in papamobile tra i giovani, alle ore 9 (le 10 in Italia), il Pontefice presiede la Celebrazione Eucaristica, nella quale il Patriarca di Lisbona, il cardinale Manuel Clemente, pronuncerà parole di ringraziamento. Al termine della messa, dopo l’indirizzo di saluto del Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il cardinale Kevin Joseph Farrell, Papa Francesco consegnerà le croci della Gmg ad alcuni rappresentanti dei giovani dei cinque continenti e annuncerà la Sede e l’anno in cui avrà luogo la prossima Giornata Mondiale della Gioventù.

Nel pomeriggio, prima della sua partenza per Roma, il Pontefice terrà l’ultimo incontro pubblico, quello con i volontari della Gmg presso il «Passeio maritimo» di Alges.

Brillare, ascoltare e non temere

«Carissimi giovani, vorrei guardare negli occhi ciascuno di voi e dirgli: non temere! Non abbiate paura! Ma vi dico una cosa molto più bella: Gesù stesso ora vi guarda, Lui conosce ognuno di voi., conosce il cuore di ciuascuno di voi e qui in questa Giornata mondiale della gioventù vi dice: 'Non temetè, 'non abbiate paurà. Così Papa Francesco nell’omelia della messa conclusiva della Gmg. Il Pontefice ha indicato tre verbi: brillare, ascoltare e non temere.

«A voi, giovani - ha detto il Pontefice -, che coltivate sogni grandi ma spesso offuscati dal timore di non vederli realizzati; a voi, giovani, che a volte pensate di non farcela; a voi, giovani, tentati in questo tempo di scoraggiarvi, di giudicarvi inadeguati o di nascondere il dolore mascherandolo con un sorriso; a voi, giovani, che volete cambiare il mondo - e va bene - e lottate per la giustizia e per la pace; a voi, giovani, che ci mettete impegno e fantasia ma vi sembra che non bastino; a voi, giovani, di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno come la terra della pioggia; a voi, giovani, che siete il presente e il futuro; sì, proprio a voi, giovani, Gesù dice: 'Non temete!'». E Francesco ha invitato a osservare un minuto di silenzio per «ripetere nel cuore 'non abbiate paura'».

Un pensiero per l'Ucraina

Il Papa, inoltre, ha rivolto un pensiero ai giovani che «non sono potuti venire» alla Gmg «a causa di conflitti e di guerre. Nel mondo sono tante. Pensando a questo continente, provo grande dolore per la cara Ucraina, che continua a soffrire molto. Amici, permettete a me, anziano, di condividere con voi giovani un sogno che porto dentro: è il sogno della pace, il sogno di giovani che pregano per la pace, vivono in pace e costruiscono un avvenire di pace». «Tornando a casa, continuate, per favore a pregare per la pace. Voi siete un segno di pace per il mondo, una testimonianza di come le nazionalità, le lingue e le storie possono unire anziché dividere. Siete la speranza di un mondo diverso».

Prossimi appuntamenti

La prossima Giornata Mondiale della Gioventù si terrà a Seoul, in Corea del Sud, nel 2027. Lo ha annunciato proprio il Papa alla fine della messa al Parque Tejo alla fine della Gmg di Lisbona. I giovani cattolici di tutto il mondo sono stati invitati prima dal Papa prima a Roma dove nel 2025 si celebrerà il Giubileo dei giovani.