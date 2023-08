Donna morsa da uno squalo al largo della spiaggia di New York

Una donna è stata trasportata in ospedale dopo essere stata aggredita presumibilmente da uno squalo mentre nuotava al largo della spiaggia di Rockaway, nel Queens, a New York. E’ solo l’ultimo episodio di una lunga serie di attacchi di squali al largo della costa della metropoli quest’estate. Il dipartimento dei vigili del fuoco di New York City ha spiegato che la donna aveva subito un grave infortunio ad una gamba, e «tutte le indicazioni sembrano riferire che si tratta del morso di uno squalo». L’episodio è avvenuto arriva circa un mese dopo una serie di cinque probabili attacchi di squali nel giro di due giorni al largo della vicina Long Island (sempre a New York), che hanno spinto i funzionari locali a intensificare i pattugliamenti per rilevare la loro presenza. In generale il rischio di essere attaccati da uno squalo è relativamente basso, con solo 57 attacchi confermati e non provocati in tutto il mondo lo scorso anno, secondo il Florida Museum of Natural History, ma di questi 41 si sono verificati negli Stati Uniti, con otto incidenti non mortali a New York. Nell’anno in corso, tuttavia, gli episodi stanno aumentando.