Migranti, due morti in naufragio a largo Tunisia: c'è anche un bimbo

Un ventenne e un neonato sono morti e altri 5 persone risultano disperse dopo il naufragio, la scorsa notte a largo della costa du Gabes, di un’imbarcazione con una ventina di cittadini tunisini a bordo, diretta verso l’Europa. Sono, invece, 13 le persone finroa tratte in salvo. Lo ha annunciato la Guardia nazionale tunisina.

La tragedia «è avvenuta a 120 metri dalla spiaggia su una barca con a bordo 20 tunisini», ha dichiarato la Guardia nazionale in un comunicato, sottolineando che 13 sono stati soccorsi e che sono in corso le ricerche per trovare altri sopravvissuti.

La Guardia nazionale ha riferito che «sono stati recuperati due corpi, quello di un ragazzo di 20 anni e l’altro di un neonato». «Un’inchiesta è stata aperta dal tribunale» di Gabes per «effettuare perizie forensi» sui corpi e «determinare le circostanze della tragedia», si legge nel comunicato.