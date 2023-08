Incendi alle Hawaii, sale a 89 il numero delle vittime. E' il bilancio più grave negli Usa dal secolo scorso

Sono almeno 89 le vittime accertate del devastante incendio ha distrutto la città hawaiana di Maui. Lo riferisce il governatore dello Stato, Josh Green, in una conferenza stampa, avvertendo che il bilancio «continuerà a salire. Vogliamo preparare le persone a questo». Le fiamme hanno avvolto la cittadina la scorsa settimana, rendendo questo incendio il più grave negli Stati Uniti dal secolo scorso. La cifra appena raggiunta ha superato il bilancio dell’incendio del 2018 nel nord della California, che aveva provocato 85 morti.

Un secolo fa, il Cloquet Fire del 1918 scoppiò nel Minnesota settentrionale colpito dalla siccità e attraversò un certo numero di comunità rurali, distruggendo migliaia di case e uccidendo centinaia di persone. Almeno altri due incendi si sono verificati a Maui, senza che finora siano stati segnalati decessi: nell’area di Kihei a sud dell’isola e nelle comunità montuose dell’entroterra conosciute come Upcountry. Un quarto è scoppiato venerdì sera a Kaanapali, una comunità costiera nel West Maui a nord di Lahaina, ma i soccorritori sono riusciti a spegnerlo, hanno detto le autorità.

Arrivano hotspot portatili per ripristinare Internet

Gli hotspot mobili portatili sono arrivati a Maui per aiutare a portare il servizio Internet alle migliaia di persone che potrebbero non essere state in grado di chiedere aiuto da quando sono scoppiati gli incendi. Lo riporta la Cnn sottolineando che Verizon ha annunciato che i suoi team stanno implementando il primo lotto di hotspot mobili satellitari nei siti di evacuazione nelle aree di maggiore necessità, in particolare il lato occidentale dell’isola, a ovest di Maalaea, Lahaina e Kapalua settentrionale. L’attrezzatura più grande di Verizon, che viene portata da Honolulu, dovrebbe arrivare nel corso della giornata. Ciò include Colt (Cells on Light Trucks) - un sito mobile e un rimorchio satellitare specializzato utilizzato per fornire il servizio a un sito cellulare danneggiato.

Protezione civile Usa: 'necessari 5,5 miliardi per la ricostruzione'

La Fema, l’agenzia federale Usa per la protezione civile, stima che saranno necessari 5,5 miliardi di dollari per la ricostruzione a Maui, dopo i devastanti incendi dei giorni scorsi. Oltre 2200 immobili sono stati danneggiati o distrutti, insieme a 2170 acri di terreno.