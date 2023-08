Bimbo di 9 anni spara e ne uccide uno di 6

A Jacksonville, in Florida, un bambino di sei anni è stato ucciso da un colpo di pistola sparato accidentalmente in casa da un altro bambino di 9. Nell’abitazione era presente un adulto. Quando i poliziotti sono arrivati al numero 5000 di Shady Pine Street South, dopo la segnalazione che una persona era stata colpita alla testa, hanno trovato un bambino a terra e immerso nel sangue. Il piccolo è stato portato d’urgenza all’ospedale dell’Università della Florida ma non ce l’ha fatta. E’ morto poco dopo. Non è chiaro come l’altro bambino fosse entrato in possesso della pistola, e se questa fosse tenuta in casa sotto chiave. L’adulto è stato interrogato dagli agenti. Al momento nessuno risulta sotto inchiesta.