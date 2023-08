Si ubriacano e passano la notte in cima alla Tour Eiffel: fermati due turisti americani

Hanno trascorso una notte, sotto le stelle, nella Torre Eiffel: due turisti americani ubriachi sono stati trovati stamattina addormentati nel celebre monumento parigino dove si erano nascosti ieri. A riferirlo fonti di polizia e giudiziarie e della società operatrice della torre. I due intrusi sono stati scoperti «di prima mattina», prima dell’apertura al pubblico alle 9, durante il giro effettuato dagli agenti di sicurezza della società operativa della Torre Eiffel (Sete). I turisti si trovavano tra il secondo e il terzo piano del monumento, in una parte non accessibile al pubblico. «Non rappresentavano alcuna minaccia apparente», ha indicato Sete.

Avevano pagato il biglietto d’ingresso domenica intorno alle 22:40 e avevano attraversato le barriere mentre scendevano le scale, secondo la fonte della polizia. I vigili del fuoco, compresi quelli dell’unità specializzata del Gruppo di intervento e ricognizione in ambienti pericolosi (Grimp), sono andati a recuperarli e portarli in salvo. «Sarebbero rimasti bloccati sul posto a causa dell’alcool», secondo le autorità giudiziarie parigine. I due uomini sono stati portati a una stazione di polizia per essere interrogati, e la Sete ha manifestato l’intenzione di sporgere denuncia.

La Torre Eiffel è stata riaperta al pubblico con circa un’ora di ritardo, intorno alle 10:00, in un nuovo disservizio nell’accoglienza dei turisti dopo le due evacuazioni di sabato causate da due falsi allarme attentato, sui quali è stata aperta un’inchiesta. Anche questa mattina, tre stazioni di polizia parigine hanno ricevuto nuovamente una mail che evocava la presenza di bombe alla Torre Eiffel ma la Sete, su consiglio dalla polizia, ha deciso di non evacuare il monumento.