Guerra in Ucraina, l’indiscrezione di Bellingcat: “A breve Prigozhin morirà o ci sarà un nuovo golpe”

Christo Grozev, capo delle indagini sulla Russia per Bellingcat, sito di investigazioni giornalistiche, ha diffuso degli scenari per ciò che concerne il futuro politico e strategico rispetto alla guerra in Russia ed Ucraina.

Secondo Grozev entro sei mesi accadrà qualcosa nel braccio di ferro tra Prigozhin e Putin. Lo ha detto al Financial Times sottolineando che o Prigozhin morirà, o ci sarà un secondo tentativo di colpo di Stato.

"Nel caso di golpe, sarà meglio coordinato di quello di giugno. Sono agnostico fra le due possibilità, ma fermamente convinto che una delle due si verificherà. Neanche l’élite russa è favorevole alla guerra in Ucraina – ha aggiunto Grozev – ma finora non ha preso alcuna iniziativa aperta contro Putin".

Gozev ha altresì evidenziato che lo scopo delle sue battaglie giornalistiche è confutare che la governance russa è destinata a crollare. Attualmente, Grozev sta indagando sulle cosiddette “spie dormienti“, agenti che vivono in Stati nemici fino a quando ricevono ordini da Mosca per agire.

È stato costretto a lasciare Vienna dopo aver subito minacce dalla Russia e si è trasferito negli Stati Uniti.