Kiev rivendica gli attacchi in Crimea: "La guerra tra Russia e Ucraina non finirà in primavera"

Il Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) ha confermato per la prima volta la responsabilità degli attacchi dello scorso ottobre e del mese scorso al ponte di Crimea. La Cnn ha ottenuto in esclusiva dalla Sbu i video dell’attentato di luglio in cui si vede un primo drone, imbottito con 850 kg di esplosivo, avvicinarsi al pilone colpito e un secondo drone che si dirige verso il lato ferroviario del ponte. Il capo dell’Sbu, Vasyl Maliuk, ha detto alla Cnn che l'attacco di luglio è stato realizzato con droni marini sperimentali (i 'Sea Baby') e che ne seguiranno altri. Maliuk non fornito dettagli sull'attacco dell’8 ottobre 2022. La guerra in Ucraina non finirà tra "due-tre settimane», «entro la fine dell’anno» o «la prossima primavera": lo afferma su Telegram la vice premier e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk. «Quanto durerà la guerra? - si chiede Vereshchuk -. Dobbiamo essere onesti. In questa guerra, il percorso verso la vittoria sarà lungo e difficile. 'Due-tre settimanè, 'entro la fine dell’annò, 'la prossima primaverà: Tutto questo non è vero. Dobbiamo prepararci a una lunga lotta. I cittadini e il governo, tutti devono prepararsi a una guerra lunga e difficile. Solo allora vinceremo».

Le forze ucraine hanno intanto riconquistato il villaggio di Urozhaine nella regione di Donetsk, nell’est del Paese: lo ha annunciato la viceministra della Difesa, Hanna Malyar. «Urozhaine è stato liberato. Forza Ucraina. I nostri difensori stanno consolidando le loro posizioni. L’offensiva continua», ha scritto oggi Malyar sul suo canale su Telegram. Hanno inoltre messo fuori combattimento 5 grandi navi d’assalto anfibio russe: lo ha detto al canale Freedom il portavoce della Marina di Kiev, Dmytro Pletenchuk, come riporta Rbc-Ucraina. «Con la scusa dell’addestramento prima di un’invasione su larga scala, l’hanno rafforzata il più possibile - ha detto il portavoce riferendosi alla Flotta russa del Mar Nero -. Vi ricordo che hanno aggiunto 6 grandi navi anfibie alle 6 che già c'erano. Ma il risultato è noto: cinque di esse non sono più in servizio. Questo numero potrebbe crescere». Pletenchuk non ha specificato quando le navi d’assalto anfibio russe sono state attaccate.

Mentre le forze russe hanno lanciato la notte scorsa un attacco con droni kamikaze nella regione di Odessa, nel sud dell’Ucraina, danneggiando «magazzini e granai": lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare di Odessa, Oleg Kiper, come riporta Unian. «L'obiettivo principale era l’infrastruttura portuale e cerealicola nel sud della regione. Magazzini e granai sono stati danneggiati a seguito di colpi nemici su uno dei porti del Danubio - a detto Kiper -. Gli incendi risultanti sono stati rapidamente domati dai dipendenti del Servizio di emergenza statale». I droni provenivano da Primorsko-Akhtarsk, nel sud della Russia.