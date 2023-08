Libia, scontri tra milizie a Tripoli: il bilancio dei morti sale a 55

Continua ad aggravarsi il bilancio degli scontri a Tripoli tra milizie: i morti sono almeno 55 e 146 i feriti, secondo quanto ha riferito la tv libica al-Ahrar, citando un portavoce del Centro medico di emergenza. In precedenza il bilancio era di 27 morti e 106 feriti, prima che prendesse piede una tregua provvisoria. I combattimenti tra la Brigata 444 e la Rada Force, o Special Deterrence Force, due delle tante formazioni sorte dopo la caduta di Muammar Gheddafi nel 2011, sono scoppiati lunedì notte a sud-est della capitale.

Almeno 55 persone sono state uccise e 146 ferite, ha detto alla televisione al-Ahrar Malek Mersit, portavoce del Centro medico di emergenza. Lo stesso centro in precedenza, aveva riferito che 234 famiglie e decine di medici e infermieri stranieri erano stati evacuati dalle zone meridionali della città e che erano stati allestiti tre ospedali da campo e mobilitate una sessantina di ambulanze per venire in soccorso dei feriti e dei feriti civili coinvolti nei combattimenti.

Gli scontri sono iniziati lunedì quando membri della Rada Force hanno arrestato il colonnello Mahmud Hamza, comandante della Brigata 444. Martedì sera il «consiglio sociale», formato da notabili di Soug al Joumaa, settore a sud-est di Tripoli e roccaforte della Rada Force, ha annunciato che Hamza sarebbe stato trasferito in una zona neutrale e che quando ciò fosse avvenuto si sarebbe proceduto ad un cessate il fuoco. Nella tarda serata di martedì i combattimenti si sono placati e mercoledì Tripoli ha ripreso il suo ritmo quotidiano, anche se in un clima di tensione. A fine maggio i due gruppi si erano scontrati nel centro della città, provocando lievi feriti.

Sia la Rada Force che la Brigata 444 sono allineate con il governo di Dbeibah, insediato a Tripoli e riconosciuto dall’Onu e sono tra i più potenti gruppi armati di Tripoli.

La Brigata 444 fa capo al Ministero della Difesa ed è considerata il più disciplinato dei gruppi armati occidentali. La Rada Force funge da polizia a Tripoli. Si dichiara indipendente dal governo e controlla il centro e l’est della città, l’aeroporto di Mitiga e una prigione.

Lo stesso Abdel Hamid Dbeibah ha visitato martedì notte l’area devastata dai combattimenti, insieme al ministro dell’Interno, e ha chiesto che «si calcolino i danni materiali per risarcire i cittadini», secondo il governo.

Il ministero dell’Interno ha istituito un dispositivo di sicurezza per vigilare sul cessate il fuoco e ha dispiegato forze nei settori a più alta tensione. I voli commerciali, provvisoriamente dirottati su Misurata (200 km a est), sono ripresi mercoledì mattina, secondo il servizio stampa, all’aeroporto di Mitiga, l’unico aeroporto civile di Tripoli.

Martedì la missione Onu in Libia e le ambasciate di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia e Unione Europea hanno chiesto una «de-escalation immediata» e che si tutelino «i progressi compiuti negli ultimi anni nel campo della sicurezza».