Tragedia in Florida, bimbo di 9 anni spara e uccide uno di 6

Nuova tragedia legata all’uso delle armi da fuoco negli Usa: a Jacksonville, in Florida, un bambino di sei anni è stato ucciso da un colpo di pistola sparato accidentalmente da un altro bambino di 9 anni. Non è ancora chiaro dove si trovasse la pistola, ma i due piccoli erano in una casa su Shady Pine Street South insieme ad un adulto al momento dell’incidente, come hanno rivelato le forze dell’ordine. La vittima è stata portata subito in un ospedale locale, ma è morta poco dopo. Non è chiara la relazione tra i due bambini. Intanto l’adulto presente in casa è stato interrogato dalla polizia, che non ha precisato se verranno presentate accuse. Lasciare un’arma non protetta dove un bambino può trovarla, in Florida è considerato un reato di secondo grado. Finora quest’anno ci sono state almeno 240 sparatorie involontarie da parte di bambini negli Stati Uniti, che hanno provocato 88 morti e 160 feriti, secondo i dati analizzati dal gruppo di difesa Everytown for Gun Safety.