Inviò una lettera avvelenata a Trump, donna condannata a 22 anni di reclusione

Una donna franco-canadese, la 55enne Pascale Ferrier, è stata condannata a Washington a quasi 22 anni di carcere per aver inviato una lettera contenente ricina all’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ferrier si è dichiarata colpevole in gennaio per aver violato i divieti sul possesso o l’uso di armi biologiche bandite. La donna ha ammesso di aver prodotto la ricina, una proteina vegetale estremamente tossica derivata dai semi di ricino, nella sua casa in Quebec nel settembre 2020. Nello stesso mese ha inviato una lettera «avvelenata» dal Canada alla Casa Bianca indirizzata a Trump e altre otto missive con la ricina ad otto funzionari delle forze dell’ordine nello stato del Texas. La sua lettera a Trump conteneva «un linguaggio minaccioso» e lo invitava a ritirarsi dalle imminenti elezioni, secondo il Dipartimento di Giustizia.

