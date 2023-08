Amanda Knox sarà di nuovo mamma: sui social la foto con il pancione

Amanda Knox sarà madre per la seconda volta. A rivelarlo è una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, nella quale appare seduta su una panchina mostrando un evidente pancione, e i relativi commenti.

La descrizione allegata, "Pregspreading @oxfordenglishdictionary", in qualche modo richiama alla parola gravidanza. Proprio nel primo commento le viene chiesto: "Post di ritorno al passato o... Nuova bimba?!". Con Knox che risponde: "Nuovo!".

L'americana nella foto arriccia il naso con quello che sembra un sorriso. Con una bottiglia in mano proprio davanti alla pancia e dei giochi per bambini, uno scivolo e un tappeto, alle spalle. Una seconda possibile nuova gravidanza confermata dalla stessa Knox in un'altra immagine che compare sempre su Instagram nella quale lei e il marito ballano "in una piccola città". "È un annuncio silenzioso che hai già avuto il bambino numero 2? Congratulazioni in ogni caso! È un bambino fortunato!" scrive una follower. "Nella foto sono incinta di 8 mesi! Ecco perché la mia gonna è tirata su" la risposta di Amanda Knox. Che è già madre di una bambina, Eureka Muse Knox-Robinson, avuta nel 2022 dal marito Christopher Robinson.

Negli anni scorsi l'americana venne coinvolta nelle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher compiuto a Perugia. Delitto al quale si è sempre proclamata estranea, venendo definitivamente assolta al termine di un lungo e controverso percorso giudiziario.