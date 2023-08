Xi a Johannesburg, "La piattaforma Brics è una forza di crescita economica mondiale"

Il meccanismo di cooperazione dei Brics (la sigla che riunisce Brasile, Russia, India e Cina e Sudafrica) è una piattaforma chiave per i mercati emergenti e i principali Paesi in via di sviluppo e «una forza costruttiva per la crescita economica mondiale, per una migliore governance globale e per una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali». E’ il messaggio del presidente cinese Xi Jinping, espresso al suo arrivo a Johannesburg dove è stato accolto ieri dal suo omologo sudafricano Cyril Ramaphosa. Il leader cinese, secondo quanto riferito oggi dai media statali, è fiducioso che il 15/mo vertice dei leader dei Brics, che si apre oggi, «diventerà una pietra miliare nello sviluppo del meccanismo e contribuirà a portare l’unità e la cooperazione dei Paesi in via di sviluppo a un livello più alto». Xi ha aggiunto di considerare importante «il dialogo sino-africano tra leader», utile a definire «le modalità per una più stretta cooperazione, un maggiore sviluppo e un mondo più pacifico».