L'India "conquista" la Luna: il lander Vikram arrivato con successo

L’India è sulla Luna con la missione Chandrayaan-3: dopo una discesa automatizzata, il lander Vikram (che trasporta a bordo il rover Pragyan) ha completato con successo l’atterraggio morbido nella regione del polo sud lunare.

Lo conferma l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro). A pochi giorni dallo schianto della missione russa Luna-25, l’India si afferma così come la quarta potenza al mondo sulla Luna (dopo Unione Sovietica, Usa e Cina) e la prima ad atterrare nel polo sud lunare, in una regione potenzialmente ricca di ghiaccio d’acqua.