Si schianta aereo tra Mosca e S.Pietroburgo: 10 le vittime. I filorussi: "Prigozhin e il suo vice Utkin sono morti"

L'ultima apparizione di Prigozhin lunedi' in videomessaggio

L’ultima apparizione pubblica di Evgheni Prigozhin risale al 21 agosto, quando i canali Telegram della società di mercenari Wagner ha diffuso un video in cui l’uomo appare in mimetica con una mitragliatrice in mano sullo sfondo di un paesagggio desertico ma di difficile individuazione. «Stiamo lavorando. La temperatura è di 50 gradi, tutto quello che ci piace», diceva nel videomessaggio, «la Wagner rende la Russia ancora più grande in tutti i continenti e l’Africa più libera». Prigozhin risulta tra i passeggeri del jet precipitato a Tver. Secondo il sito Fontanka, di San Pietroburgo, la cerchia ristretta di Prigozhin «non riesce a contattarlo».