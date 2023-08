Kiev: piantata la bandiera ucraina sul suolo della Crimea

Le forze ucraine hanno piantato la bandiera ucraina sul suolo della Crimea occupata durante l'operazione speciale condotta oggi: lo ha reso noto il servizio stampa dell’intelligence militare ucraina, come riporta Rbc-Ucraina. Questa notte in Crimea si è svolta un’operazione del Servizio di sicurezza dello Stato ucraino con il supporto della marina militare, scrive Rbc-Ucraina citando il servizio stampa dell’intelligence militare: unità speciali su moto d’acqua sono sbarcate sulla costa vicino agli insediamenti di Olenevka e Mayak. «Durante la missione, i difensori ucraini hanno ingaggiato una combattimento con le unità di occupazione - si legge in un comunicato -. Di conseguenza, il nemico ha subito perdite tra il personale e ha distrutto le attrezzature nemiche. Inoltre nella Crimea ucraina è tornata a sventolare la bandiera nazionale». «Tutti gli obiettivi e i compiti sono stati portati a termine. Al termine dell’operazione speciale, i difensori ucraini hanno lasciato la scena senza perdite», prosegue la nota.

Lituania: "La guerra finirà quando la Crimea tornerà all'Ucraina"

«Tutto è iniziato in Crimea nel febbraio del 2014. Tutto finirà nel momento in cui la Crimea tornerà allo stato ucraino». Lo ha affermato il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, intervenendo all’incontro organizzato dalla Crimea Platform, tenutosi a Kiev nella giornata di ieri. Nel suo discorso, Nauseda ha sottolineato che la comunità internazionale ha il dovere di dare una risposta decisa alle azioni di Mosca e garantire i responsabili dell’aggressione all’Ucraina alla giustizia internazionale. In particolare, il presidente ha ribadito l’impellente necessità di creare un tribunale internazionale speciale per il crimine di aggressione. «La Lituania», ha chiosato Nauseda, «continuerà a sostenere incondizionatamente l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, nonché a fornirle ogni tipo di assistenza fino al conseguimento della vittoria finale».