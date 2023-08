Ue: le notizie che arrivano da Mosca non sono credibili. No comment sulla morte di Prigozhin

«Nulla che arriva dalla Russia in questi giorni è credibile, abbiamo visto le notizie sullo schianto aereo in cui sarebbe morti Prigozhin ma è molto difficile per noi da verificare queste notizie e noi non le commentiamo». Lo ha dichiarato il portavoce dell’Ue per la Politica estera, Peter Stano, nel briefing con la stampa.

«Per il resto, sappiamo quello che Wagner è stato ed è, quello che fa nel mondo, l’influenza negativa che porta e le azioni negative che commette», ha aggiunto. «Non possiamo però speculare su eventuali conseguenze sul gruppo dalla presunta morte di Prigozhin», ha precisato.