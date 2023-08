Bacio alla giocatrice spagnola, dietrofront Rubiales: “Non mi dimetto, lei era d'accordo”. Intanto va verso la sospensione cautelare

Luis Rubiales, a sorpresa, cambia ancora idea, e annuncia all’assemblea straordinaria della Federcalcio spagnola che si batterà sino alla fine per difendersi dalle accuse di abusi sessuali, in seguito al bacio in bocca alla campionessa del mondo, Jenni Hermoso. Ha chiesto scusa, tuttavia non solo non ha fatto un passo indietro, ma annuncia azioni legali, addirittura citando alcune ministre: «La ministra Montero e la ministra Belarra - ha detto - hanno parlato di violenza sessuale. Vorrei sapere cosa pensano sul serio delle donne vittime di violenza. Ora intendo portarle il caso in Tribunale». Quindi ha offerto la sua versione dell’ormai celebre bacio, dicendo che era «condiviso» dalla giocatrice: «Lei per prima è venuta vicina a me, quindi le ho detto di dimenticarsi del rigore sbagliato ci siamo abbracciati. Quindi le ho chiesto un bacetto e lei mi ha detto che andava bene».

Il provvedimento

Per il presidente della Federcalcio spagnola intanto si profila una sospensione cautelare dall’incarico. Il Consiglio superiore dello Sport, legato al ministero dello Sport, ha trasmesso con procedura d’urgenza le denunce contro Rubiales al Tribunale Amministrativo dello Sport affinchè ne disponga l’immediata sospensione per infrazione «molto grave». A riferirlo è stato il segretario di Stato allo Sport, Vìctor Francos, spiegando che già nelle prossime ore potrebbe arrivare la sospensione.

Questo tipo di sospensione cautelare è previsto per «la presidenza o gli organi direttivi» quando vi sia l’indicazione di «presunte infrazioni qualificate come molto gravi». Ci sono i precedenti di Josè Luis Escanuela, presidente de la Federazione spagnola di tennis, nel 2015, e di ngel Marìa Villar, presidente anche lui della Federcalcio, nel 2017.