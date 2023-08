Commenti offensivi contro i transgender, le scuse di Carlos Santana: “Mi dispiace per essere stato insensibile”

Carlos Santana si scusa per i commenti anti transgender durante un concerto in New Jersey. I fatti risalgono allo scorso luglio tuttavia il video è apparso solo di recente su social media. «Mi dispiace per essere stato insensibile» - ha detto l’artista in una dichiarazione su Facebook. I miei commenti non riflettono il fatto che voglio rispettare tutte le persone, gli ideali e le fedi. Mi scuso sinceramente con la comunità transgender e tutti coloro che ho offeso». Sul palco Santana aveva detto che quando Dio ci crea, prima della nascita si sa ciò che si è. «Quando si cresce - dice nel video emerso su social media - si vedono cose e si comincia a credere che si può essere qualcosa che sembra buono ma che non è giusto perché una donna è una donna e un uomo è un uomo, punto e basta». Ha inoltre aggiunto che qualsiasi cosa si fa in privato sono cose personali e lui non ha alcun problema con ciò.