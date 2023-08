Allarme dagli Stati Uniti: Mosca usa spie civili per fare propaganda in Occidente. La morte di Prigozhin resta un mistero

L’intelligence russa sta portando avanti un programma «sistematico» di diffusione della propaganda pro-Cremlino attraverso «obiettivi civili» negli Stati Uniti e in occidente. Lo rivelano documenti delle agenzie Usa recentemente declassificati. In particolare, il servizio di sicurezza federale russo (FSB) starebbe tentando di influenzare la politica e l’opinione pubblica occidentali inviando civili russi, apparentemente indipendenti, a costruire rapporti con figure di rilievo negli Usa e altrove così da diffondere una narrazione pro-Russia anche sui media.

La Russia indaga sulla morte di Prigozhin, ma il "giallo" resta

Restano aperte le indagini di Mosca sulla misteriosa fine del capo della milizia Wagner, Yevgeny Prigozhin. Un "giallo" che s'infittisce mentre si moltiplicano le congetture sull'incidente che ha fatto precipitare l’aereo con i miliziani in cui, secondo la versione ufficiale, viaggiava anche Prigozhin.

Fino a oggi, infatti, la sua morte non è stata legalmente confermata dai test del Dna resi necessari per le condizioni dei corpi rinvenuti dopo lo schianto.

L’identificazione attraverso l’analisi comparativa del materiale genetico potrebbe, infatti, richiedere diversi giorni poichè - stando alle dichiarazioni del medico legale, Vladimir Skakun, rilanciate dall’agenzia Efe - dipende dalla consegna dei campioni da parte dei parenti stretti del defunto.

Il sito web Fontanka.ru riporta le dichiarazioni del medico tentando peraltro di rispondere a una serie di domande dell’opinione pubblica russa: per esempio, su come e quando l’"eroe» sarà sepolto e se «riceverà gli onori militari».

Ma per porsi queste domande e, a maggior ragione, per rispondervi, «è troppo presto», taglia corto il sito ventilando il fatto che le procedure d’identificazione potrebbero anche «richiedere settimane o forse mesi».