Alligatore gigante di 4,27 metri catturato nel Mississippi: stabilito nuovo record

Quattro cacciatori di alligatori nel Mississippi hanno stabilito un nuovo record di caccia nello Stato, catturando un esemplare che pesava oltre 363 chilogrammi e aveva una lunghezza di circa 4,3 metri. Tanner White, Don Woods, Will Thomas e Joey Clark hanno effettuato questa straordinaria cattura nella zona di caccia all'alligatore. L'MDWFP (Dipartimento della fauna selvatica, della pesca e dei parchi del Mississippi) ha ufficialmente riconosciuto la cattura come il nuovo record statale per l'alligatore maschio più lungo catturato. Aveva una lunghezza di 4,27 metri, con una circonferenza della pancia di 167,6 centimetri e una circonferenza della coda di 118,1 centimetri, pesando 364,1 chilogrammi.

La cattura è avvenuta dopo sette ore di sforzi nel fiume Yazoo. Will Thomas, uno dei cacciatori, ha sottolineato che la caccia all'alligatore è un'attività molto popolare nel Mississippi, facendo parte della cultura locale. La carne dell'alligatore è stata donata allo stato del Mississippi per la distribuzione nelle mense benefiche.

Questo successo ha superato il precedente record stabilito nel 2017, con un alligatore lungo circa 4,3 metri e pesante circa 347,5 chilogrammi.