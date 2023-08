Un bambino viveva in casa con 30 cani morti. Arrestata una coppia di 30enni per crudeltà sugli animali

Due persone in New Jersey sono state arrestate con l’accusa di crudeltà sugli animali e di aver messo in pericolo il benessere di un bambino dopo che la polizia ha trovato durante un controllo il piccolo di 9 anni che viveva in una casa insieme a 30 cani morti.

Rebeccah Halbach, 35 anni, e Brandon Leconey, 32 anni, sono finiti in manette dopo che la polizia di Evesham si è recata nella proprietà per indagare su una denuncia di sospetta crudeltà sugli animali da parte di un testimone che aveva visto animali malati e malnutriti. Nella casa gli agenti hanno trovato animali e il minore in «condizioni spregevoli». «Ci sono cani vivi in gabbia, cani morti in gabbia e ovunque», ha detto il capo della polizia della cittadina, Walt Miller, spiegando che "dietro l’abitazione c'era anche un luogo per la sepoltura con un gran numero di cani a vari livelli di decomposizione». Secondo le forze dell’ordine almeno 100 cani sarebbero morti nella casa, mentre 14 sono stati trovati vivi, ma uno è stato soppresso. Il bambino è stato portato via e affidato alle cure dei servizi sociali.