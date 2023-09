Russia, il sistema missilistico strategico Sarmat posto in «modalità da combattimento»: innalzato il livello di allerta

La Russia ha posto il sistema missilistico strategico Sarmat in «modalità da combattimento» innalzando il livello di allerta. Lo ha dichiarato il capo dell’Agenzia spaziale russa, Roscosmos, Borisov come riporta Ria Novosti. - L’equipaggio del sistema missilistico strategico Sarmat ha assunto il servizio di combattimento, ha detto il capo della Roscosmos.

«Il complesso strategico Sarmat è diventato operativo per il combattimento», ha detto il capo dell’ente statale. In precedenza, si pensava che il primo Sarmat sarebbe entrato in servizio alla fine del 2022. Nel febbraio 2023, il presidente Vladimir Putin ha annunciato che il complesso «con un nuovo missile pesante» sarebbe stato presto pronto per l’uso.

I missili Sarmat sono in grado di trasportare dieci o più testate nucleari.

Polizia: allarmi bomba in tutte le scuole di Kiev

«Tutti gli istituti scolastici sono controllati dalle forze di polizia di Kiev con il coinvolgimento del Servizio di emergenza dello Stato», ha detto all’agenzia di stampa Afp una portavoce della polizia, Yulia Girdvilis, invitando la popolazione a «mantenere la calma». Quasi quattro milioni di studenti stanno tornando a studiare oggi in Ucraina, sia virtualmente che in classe, ha dichiarato il ministero dell’Istruzione ucraino. Dall’inizio dell’invasione del Paese da parte della Russia il 24 febbraio 2022, migliaia di scuole ucraine sono state danneggiate o distrutte. «La nazione ha preservato l’opportunità per i bambini di andare a scuola in Ucraina», ha dichiarato sui social media il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak. «Gli insegnanti ucraini sono dei veri eroi», ha aggiunto. Più di 3,6 milioni di bambini frequentano la scuola in Ucraina, di cui quasi 900.000 studiano a distanza, ha precisato Yermak. «L'importante è che i nostri figli studino», ha dichiarato il generale Valery Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate ucraine. «E i nostri educatori, insegnanti e docenti insegneranno. Perché la conoscenza e la cultura sono ciò che ci distingue dal nemico», ha sottolineato. Da parte sua, il sindaco della città occidentale di Leopoli, Andriy Sadovy, ha affermato che gli studenti impareranno a pilotare i droni, pubblicando una foto di ragazzi dietro ai computer. «Questa è la nostra nuova realtà», ha dichiarato sui social media.