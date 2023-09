L'annuncio di Kiev: "Mosca schiera nave militare nel Mar Nero con 8 missili"

Le forze russe hanno schierato in modalità da combattimento una nave nel Mar Nero con otto missili kalibr. Lo riportano su Telegram le Forze di difesa dell’Ucraina meridionale. L’imbarcazione sarebbe una corvetta attrezzata con artiglieria e missili che fa parte del progetto russo Buyan-M. «Il nemico ha messo in servizio di combattimento nel Mar Nero una piccola nave missilistica del progetto Buyan-M, con una capacità di 8 'kalibr'» hanno scritto le Forze di difesa dell’Ucraina meridionale spiegando che «il livello di minaccia missilistica in tutta l’Ucraina è valutato come alto».

"Potremmo vedere gli F-16 in azione la prossima primavera"

L’Ucraina potrebbe iniziare a utilizzare i caccia F-16 nella primavera del 2024. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov in un’intervista rilasciata a Ukrinform. «Oggi abbiamo un permesso per l’addestramento, abbiamo Paesi che hanno accettato di fornire l’addestramento e anche quelli che hanno accettato di inviarci gli F-16 al completamento dell’addestramento e dei preparativi per le infrastrutture», ha spiegato Reznikov.

"100 miliardi di dollari di aiuti militari dai partner"

L’Ucraina ha ricevuto circa 100 miliardi di dollari dai partner dall’inizio dell’invasione russa del 24 febbraio 2022. Lo riferisce il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov in un’intervista rilasciata a Ukrinform. «Oggi, se calcoliamo e valutiamo tutti i pacchetti di assistenza, penso che abbiamo già ricevuto circa 100 miliardi di dollari dall’inizio dell’invasione su larga scala», ha detto Reznikov riferendosi agli aiuti militari. «In termini di valore, credo che abbiamo ricevuto fino a 100 miliardi di dollari di armi e diverse unità di equipaggiamento militare, munizioni, bossoli e proiettili. Più di 50 miliardi di dollari, o circa 60 miliardi di dollari ora, solo dagli Stati Uniti», ha spiegato Reznikov.