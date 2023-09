"Mafia" nel nome dello sponsor di una squadra di basket in Spagna: l'Italia protesta

«La mafia è un fenomeno criminale e associarla a concetti di convivialità e relax contribuisce a banalizzare le attività illegali e i misfatti commessi da questa organizzazione, che sono contro i valori fondamentali dell’Ue, come il rispetto della dignità umana e della libertà». E’ un passaggio della lettera di protesta che l’ambasciatore italiano a Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha inviato al presidente della squadra di basket del Casademont Saragozza, Reynaldo Benito, che ha accettato come sponsor la catena di ristoranti dal nome "La Mafia se sienta a la mesa", la Mafia si siede a tavola, che offre gastronomia italiana banalizzando Cosa Nostra. L’accordo sarebbe stato firmato lo scorso mese di febbraio. Nella missiva il diplomatico italiano precisa che la notizia della collaborazione lo ha «turbato», sottolineando che "l'immagine della mafia che si siede a tavola è anche lesiva della cultura della dieta mediterranea, condivisa da Spagna e Italia, che fa del pasto un importante momento di scambio sociale e di crescita personale». Inoltre, precisa Buccino Grimaldi, «molti sforzi e ingenti risorse sono dedicati alla lotta contro questo fenomeno, non solo da parte del governo italiano, ma anche a livello dell’Unione Europea, poiché la criminalità organizzata rappresenta una grave minaccia per la sicurezza, l’economia legale e la convivenza».

L’ambasciatore ricorda che sia l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (Euipo) che la Corte di giustizia dell’Unione europea si sono occupati della questione della registrazione del nome dell’attività di ristorazione 'La mafia siede a tavolà ed entrambe le organizzazioni hanno sottolineato che questo marchio è «contrario all’ordine pubblico ed è offensivo».

Nel 2018 i giudici europei sentenziarono infatti che la mafia è un’organizzazione criminale che ha compiuto feroci atti sanguinari e usare il suo nome per una catena di ristoranti è un’offesa «non solo alle vittime e alle loro famiglie ma anche a qualunque cittadino europeo che abbia un normale grado di sensibilità e tolleranza». Quindi la catena spagnola 'La Mafia se sienta a la mesà dovrà cambiare nome perché quello attuale "è contrario all’ordine pubblico».