Attacco di diarrea per un passeggero, volo Usa costretto a rientrare ad Atlanta: "Problema di rischio biologico"

Un insolito motivo costringe a un atterraggio di emergenza un volo Delta da Atlanta a Barcellona: "Problema di rischio biologico", come riferiscono i media americani citando un frammento audio del pilota diffuso su social media. Tradotto in parole povere, è stato uno sfortunato passeggero alla prese con un violento problema intestinale a far tornare indietro l’aereo quando mancavano all’incirca due ore all’atterraggio.

Sempre secondo l’audio, il passeggero non era riuscito a contenersi e di conseguenza nella cabina c'erano «feci e puzza insopportabile», ha dichiarato un passeggero a El Mundo. «E' un problema di rischio biologico - dice il pilota durante la conversazione radio con la torre di controllo - abbiamo un passeggero che è stato male e ci viene richiesto di tornare indietro». In una dichiarazione, la Delta ha parlato di un problema medico a bordo e ha confermato che il volo 194 da Atlanta a Barcellona ha fatto ritorno all’aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson.