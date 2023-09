Passeggero in ritardo prova a salire sul traghetto al Pireo, equipaggio lo spinge in mare: morto a 36 anni

Antonis Karyotis, 36 anni, è morto tragicamente nel porto greco del Pireo mentre cercava di salire a bordo del traghetto Blue Horizon in partenza. L'equipaggio ha deciso di respingerlo in mare, causando la sua morte quando è stato intrappolato nell'elica della nave. Il capitano e il personale del traghetto sono stati arrestati dopo che video dell'incidente sono stati condivisi sui social media. Nel video si vede che la nave ha proseguito senza tentare di salvare Karyotis. L'ordine del pubblico ministero ha fatto tornare l'imbarcazione d'urgenza per raccogliere testimonianze da passeggeri e membri dell'equipaggio.

Crew members of the ship #BlueHorizon are seen to push away a 36yo passenger that was late.

That led to the passenger losing his balance, falling in the sea and unfortunately, losing his life.

The incident took place tonight on the #Piraeus port, #Athens. pic.twitter.com/Y3StpNSKp8

