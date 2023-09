Mar Galceran, in Spagna la prima deputata con la sindrome di Down

Mar Galcerán, una donna con sindrome di Down, otterrà la settimana prossima l’incarico di deputata regionale a Valencia, in Spagna: è quanto reso noto oggi dal governatore di questo territorio, Carlos Mazón, e dalla formazione di cui entrambi fanno parte, il Partito Popolare (Pp).

Quarantaquattrenne, Galcerán era candidata per il Pp alle elezioni amministrative dello scorso 28 maggio. Inizialmente, non è risultata tra gli eletti, ma una serie di nomine tra chi la precedeva in lista ha fatto sì che queste scorressero fino al suo nome.

«Lavorerò per servire i cittadini», ha dichiarato la diretta interessata, che attualmente ricopre l’incarico di segretaria per l’Area di servizio alle persone con capacità differenti del Pp valenciano. Secondo quanto ha raccontato lei stessa, Galcerán milita in questo partito da diversi anni. «Bisogna superare se stessi, porsi traguardi e obiettivi perché alla fine, costi quel che costi, con la perseveranza si riesce sempre a raggiungerli», ha sostenuto.