G20, impegno a triplicare energie rinnovabili entro 2030. Nessun impegno sullo stop ai combustibili fossili

I leader del G20 spingono sul fronte della transizione energetica e il cambiamento climatico e si impegnano a sostenere gli sforzi per triplicare la capacità globale di energia rinnovabile entro il 2030. Il gruppo delle principali economie sviluppate ed emergenti «perseguirà e incoraggerà gli sforzi per triplicare la capacità di energia rinnovabile», riporta la dichiarazione finale dei leader, approvata nel primo dei due giorni di lavori. «Ci impegniamo ad accelerare urgentemente le nostre azioni per affrontare le crisi ambientali e le sfide, compreso il cambiamento climatico», si legge ancora nel testo di quasi 40 pagine.

I leader del G20 spingono per la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici, ma a sorpresa non menzionano impegni temporali sull'eliminazione dei combustibili fossili. A dispetto dei molteplici segnali negativi sulla crisi climatica, i leader hanno affermato di riconoscere l'importanza di «accelerare gli sforzi verso l’eliminazione graduale dell’energia a carbone». L’assenza di impegni definiti stona anche considerando che il documento dei leader è maturato all’indomani del rapporto dell’Onu che ha rimarcato come l'eliminazione graduale dei combustibili fossili sia "indispensabile» per lo zero netto delle emissioni.

Aumentare sostanzialmente gli investimenti per il clima

«Riconosciamo la necessità di maggiori investimenti globali per raggiungere i nostri obiettivi climatici dell’accordo di Parigi, di aumentare rapidamente e sostanzialmente gli investimenti e la finanza climatica da miliardi a trilioni di dollari a livello globale da tutte le fonti». Lo si legge nella dichiarazione adottata dai leader del G20 a New Delhi.