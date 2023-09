Lula invita Putin: "Se verrà al G20 di Rio non sarà arrestato"

Se il presidente russo Vladimir Putin deciderà di partecipare al vertice del G20 che si terrà l’anno prossimo a Rio de Janeiro, non sarà arrestato. Lo ha detto il presidente brasiliano Ignacio Lula a margine del summit di Delhi.

Lula, intervistato dal network indiano Firstpost, ha detto che Putin sarà invitato all’evento del prossimo anno che sarà ospitato dal Brasile. «Godiamo della pace e ci piace trattare bene le persone. Quindi credo che Putin possa andare facilmente in Brasile», ha detto. «Se io sono il presidente del Brasile e se lui viene in Brasile, non c'è alcuna possibilità che venga arrestato», ha aggiunto. Il Brasile è membro della Corte penale internazionale che ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente russo l’anno scorso con l’accusa di deportazione illegale di bambini ucraini. (AGI)