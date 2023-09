Libia devastata dalla tempesta "Daniel": i morti per le inondazioni a Derna sono più di 11.400

Le catastrofiche inondazioni causate una settimana fa in Libia dalla tempesta Daniel hanno provocato almeno 11.300 morti a Derna, nell’est del Paese. Lo ha rierito un organismo delle Nazioni Unite. Circa 10.100 persone risultano ancora disperse a Derna, secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. Il disastro ha provocato 170 vittime anche in altre zone della Libia orientale. «Secondo la Mezzaluna Rossa libica, queste inondazioni senza precedenti hanno causato circa 11.300 morti e 10.100 dispersi nella sola città di Derna», ha annunciato l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. Le inondazioni hanno provocato almeno 170 vittime anche in altre zone della Libia orientale.

«Si prevede che queste cifre aumentino mentre le squadre di ricerca e soccorso lavorano 24 ore su 24», ha avvertito l’organismo dell’Onu. La tempesta Daniel che si è abbattuta su Derna, una città di 100.000 abitanti, ha provocato lo scoppio di due dighe a monte, innescando un’inondazione simile a uno tsunami lungo il wadi che attraversa la città. Ha spazzato via tutto ciò che incontrava sul suo cammino. In una dichiarazione pubblicata in precedenza, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che i corpi di 3.958 persone sono stati trovati e identificati e che «più di 9.000 persone» risultano ancora disperse.