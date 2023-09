Paura per Biden, malintenzionato (forse armato) intercettato mentre si avviava verso casa del presidente

Paura per Joe Biden quando un uomo, forse armato, è stato intercettato dal Secret Service mentre si avviava sulla strada della residenza del presidente in Delaware.

Pantaloncini cargo color khai, stivali e gilet giallo fluorescente, l’uomo aveva una pistola nella fondina e un cartello che accusava il commander-in-chief di essere un "criminale» con vari riferimenti alle inchieste sul figlio Hunter. «I Biden sono criminali, 20 società di comodo?! Dov'è il portatile?», si leggeva, secondo quanto riportato dai giornalisti al seguito. Non è chiaro se l’uomo sia stato arrestato ma è stato seguito dal Secret Service e allontanato dalla casa dove il presidente si trovava in attesa di partire per Washington e quindi New York per l’Assemblea generale dell’Onu.

Il Secret Service ha spiegato che «l'uomo stava manifestando i suoi diritti costituzionali e non rappresentava un pericolo», nessuna parola sulla pistola, ma non è la prima volta che falle nel sistema di sicurezza permettono dad intrusi di ogni genere di avvicinarsi ai leader degli Stati Uniti. Da un innocuo bambino a un uomo armato di coltello negli ultimi anni sono stati tanti gli episodi del genere, tutti alla Casa Bianca con conseguenti polemiche contro il secret service.

Il più recente, lo scorso aprile, quando un bimbo di due anni è diventato il più giovane ad intrufolarsi tra le sbarre della recinzione della residenza presidenziale a Washington e il primo da quando la barriera è stata alzata a 3,96 metri dopo una serie d’incidenti.

Il picco c'è stato all’epoca di Barack Obama. Un uomo di nome Joseph Caputo saltò il recinto mentre il presidente e la famiglia erano riuniti per il pranzo del Thanksgiving nel 2015.

Lo stesso anno un «piccolo drone» è 'atterrato' su un albero della Casa Bianca intorno alle tre del mattino quando Obama e lamoglie Michelle erano in visita in India. L’anno prima a settembre Omar Gonzalez armato di coltello, riuscì addirittura ad addentrarsi nei corridoi della residenza, giungendo fin davanti alla East Room dove fu bloccato da un agente. L’episodio portò alle dimissioni di Julia Pierson, l’allora numero uno del corpo d’elite addetto alla sicurezza del presidente Usa, dopo solo 18 mesi dall’incarico.

Ma un mese dopo ancora un altro intruso, un ragazzo di 23 anni, Dominic Adesanya, ha oltrepassato le transenne sul lato nord prima di essere fermato da due cani poliziotto. Durante la presidenza di Donald Trump si ricorda solo un episodio, il 10 marzo del 2017, quando um uomo riuscì ad introdursi nel parco della Casa Bianca e rimanervi per oltre 16 minuti prima di essere arrestato.